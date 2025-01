Torna l’impegno dell’Isgrec. Un libro per non dimenticare. I consigli ogni giorno fino al 31

In occasione della "Giorno della Memoria" l’Isgrec si impegna nell’opera di commemorazione, divulgazione e conoscenza delle tragiche vicende che portarono all’internamento e alla morte di ebrei, rom, diversamente abili, internati militari, omosessuali, detenuti politici nei campi del Terzo Reich.

Nell’ambito della promozione della lettura, la biblioteca dell’Isgrec ripropone la campagna social "I nostri consigli di lettura – Giorno della Memoria 2025": fino a venerdì 31 saranno consigliati giornalmente libri per bambini, per ragazzi e per adulti legati al tema della Shoah e della deportazione; per seguirla si può iscriversi ai canali social dell’Isgrec.

Per quanto riguarda invece le iniziative riservate alle scuole superiori, martedì alle 10.30, nella Sala Lorena dell’Hotel Airone l’Isgrec porta la sociolinguista Vera Gheno e Luca Bravi (entrambi dell’Università di Firenze), esperto di didattica della Shoah ed Holocaust studies dal punto di vista della storia dell’educazione, che dialogheranno con gli studenti e le studentesse sul tema "Le parole della memoria tra passato e presente".

L’impegno con le scuole prosegue per tutto il mese con le proiezioni del documentario Isgrec "Trasporto 53" in programma domani a Orbetello nella sala de "Il Frontone", in collaborazione con la nuova sezione Anpi, sarà il turno delle classi dell’Isis "Del Rosso-Da Verrazzano".

Gli studenti della scuola media "Martiri d’Istia" di Magliano, invece, domani alla presenza delle autorità del Comune parteciperanno a una piccola cerimonia alla pietra d’inciampo dedicata al deportato a Mauthausen, Tullio Mazzoncini.

Nicola Ciuffoletti