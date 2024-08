Superpalio della Costa, c’è una novità

Si scaldano i motori per il Superpalio della Costa Maremmana, giunto quest’anno alla 33esima edizione. La rassegna, che si svolgerà sabato alle 18 nelle acque della Laguna di Orbetello, vedrà quest’anno una novità: tra gli equipaggi partecipanti ci sarà infatti quello di Civitavecchia, che affiancherà quello di Orbetello, quello di Castiglione della Pescaia e quello di Porto Ercole. Sono stati intanto annunciati tutti i partecipanti alla gara. Per Orbetello saranno il timoniere Alessandro Giovani, il primo remo Marco Casetta, il secondo Dennis Fanciulli, il terzo Francesco Ventura e il quarto Pietro De Maria, con Federico Cappoli come riserva. Presidente è Gianluca Santi, Massimiliano Fortunato allenatore. Castiglione della Pescaia si presenta con Niccolò Betti al timone, Sebastiano Biancalani al primo remo, Manuel Petragli al secondo, Fabio Giovannelli al terzo e Andrea Giardini al quarto, con Tommaso Veri come riserva. Il presidente è Giancarlo Farnetani, l’allenatore Simone Boldi. L’equipaggio di Porto Ercole è composto dal timoniere Leonardo Fusini, dal primo remo Samuel Albania, dal secondo Tommaso Antongini, dal terzo Niccolò Fiorentini e dal quarto Andrea Santi. Il presidente è Oreste Milozzi, l’allenatore Fernando Parodi. L’equipaggio di Civitavecchia prende il posto di quello dell’Isola del Giglio. Per i laziali gareggeranno Davide Orlandi al timone, Ivano Scotti al primo remo, Gennaro Lo Iacono al secondo, Abraoo Silva Moraes al terzo e Daniele Pinchi al quarto. Il presidente è Sandro Calderai, l’allenatore Gennaro Lo Iacono.

Andrea Capitani