Studenti impegnati nello stage

A scuola di bonifica da Cb6. Due studenti del liceo "Rosmini" hanno concluso lo stage al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. E’ il progetto di alternanza scuola-lavoro reso possibile dalla convenzione stipulata tra l’ente e l’istituto.

Gli studenti Leonardo Bassi e George Razvan Vichiriuc hanno potuto partecipare alle attività quotidiane del Consorzio. "Conoscevo il Consorzio e i suoi compiti – racconta Leonardo Bassi – così ho deciso di provare questa esperienza che mi sarà sicuramente utile in futuro". "Io invece non sapevo quali fossero le competenze di Cb6 – precisa George Razvan Vichiriuc – e adesso ho più chiara l’importanza degli interventi sul territorio". Qual è stata l’attività più interessante? Entrambi concordano: "Ci è piaciuto capire come funziona l’ufficio legale, forse perché è il settore più affine al nostro percorso di studi".

A seguire i due giovani, con il supporto di tutte le altre aree, è stato Carlo Cagnani, responsabile amministrativo di Cb6: "Abbiamo avuto un altro progetto di alternanza scuola-lavoro con il polo Manetti-Porciatti – dice – e ci auguriamo che queste iniziative si diffondano sempre più".