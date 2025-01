"Sempre più impegno per la sicurezza"

I tre esponenti di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, Alessandro Capecchi, e Christian Marcucci tornano sulla pericolosità della variante Aurelia, dopo l’incidente in cui hanno perso la vita una donna e la sua piccola nipote. "Solo pochi mesi fa – esordiscono i tre esponenti di FdI – un uomo è morto percorrendo lo stesso tratto in scooter. In seguito a quell’incidente abbiamo effettuato un sopralluogo e abbiamo chiesto interventi a vari livelli. Il presidente della Provincia, Pierucci, e l’assessore regionale ai Trasporti, Baccelli, sembrano finalmente intenzionati ad agire. Tuttavia, è triste constatare che ci si muova sempre dopo che una tragedia si è consumata. È fondamentale che si intervenga subito per migliorare la sicurezza stradale sulla variante Aurelia e su tutte le strade della regione. La sicurezza stradale deve diventare una priorità assoluta. Solo con interventi concreti e tempestivi possiamo evitare che simili tragedie si ripetano. Da parte nostra, rafforzeremo l’impegno per la sicurezza e per sollecitare attenzione da parte del Governo, scrivendo ad Anas, sollecitando risposte nel merito e richiedendo finanziamenti adeguati".