Sbanda per evitare due auto e va fuori strada

Per schivare due auto bloccate sulla carreggiata in seguito ad un tamponamento ha perso il controllo della moto che stava guidando ed è finito fuori strada, fratturandosi una gamba. Il centauro, di nazionalità romena, è stato soccorso dal personale del "118" e trasferito nell’ospedale Misericordia di Grosseto dove è stato ricoverato. Illesi i conducenti delle auto, un turista residente a Milano e un grossetano. L’incidente è accaduto intorno alle 15 di ieri sulla statale Aurelia, in località Collecchio, sulla corsia sud. Per consentire i soccorsi e i rilievi della Polizia stradale si è reso necessario chiudere il traffico in direzione sud e i veicoli sono stati quindi deviati su viabilità alternative: la strada è stata riaperta intorno alle 16.30.

Un altro incidente, sempre sull’Aurelia, era accaduto poco prima, tra Patanella e Albinia, sulla corsia nord. Per cause in corso di accertamento un’auto è finita fuori strada, ribaltandosi. Anche in questo caso per consentire le operazioni di soccorso si è reso indispensabile chiudere la strada al transito. Oltre al personale medico sono intervenuti anche le squadre dei vigili del fuoco. Il conducente è stato portato in ospedale e, per fortuna, le sue condizioni non destavano preoccupazione.