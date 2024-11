"Santi Vinai". Un weekend da non perdere

In questo weekend a Pitigliano protagonista è l’olio declinato in degustazioni ma anche in momenti di convivialità. Da oggi a domenica torna in piazza della Repubblica una nuova edizione di "Santi Vinai". Si parte oggi alle 17 con l’inaugurazione della manifestazione con olio, vino novello e castagne. La serata proseguirà con cena a base di prodotti locali dalle 19 e poi tanta musica, prima alle 21 con il live music di Pietro Paolacci e il dj set di Dj Kikko e dj Samu. Con la giornata di domani si entra nel vivo della manifestazione. Alle 15.30 sono in programma "Assaggi educativi di olio di oliva" con Patrizia Salustri. Durante questo appuntamento sarà fornita una breve introduzione sui nostri sensi e come usarli per scelte alimentari migliori. Inoltre verrà svolta un’attività pratica di riconoscimento dei difetti dell’olio con campioni reperibili al supermercato. E infine saranno dati gli strumenti per riconoscere le note olfattive positive per apprezzare le qualità migliori dell’olio". Alle 16.30 l’azienda Renaioli mostrerà la molitura in diretta. L’olio nuovo potrà essere poi degustato.

"L’evento pomeridiano di sabato lo abbiamo intitolato Olio in Diretta – proseguono gli organizzatori – ed è possibile scoprire i processi di molitura. Grazie a Renaioli Macchine Agricole, assisteremo alla molitura in diretta delle olive, per dar vita a un olio di qualità che rappresenta il cuore della nostra tradizione". La giornata di domani si concluderà con una cena a base di prodotti tipici e tanta musica, prima con Alex Coppa (21) e poi con un ricco Dj set. La domenica aprirà con il pranzo a partire dalle 12.30, proseguirà con la musica De Caunt Ben". e si concluderà con il laboratorio per bambini, "Costruiamo il nostro Ulivo", con l’associazione Schiaccianoci, nell’ex Granai. L’evento è organizzato dall’associazione Cantine nel Tufo, con l’aiuto delle altre realtà associative locali. Importante è anche l’appoggio di oltre 70 sponsor, in primis Banca Tema.

Nicola Ciuffoletti