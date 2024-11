San Silvestro, bando da 50mila euro per la serata

Cinquantamila euro per la serata di San Silvestro. Il Comune di Grosseto ha avviato una procedura pubblica – una manifestazione d’interesse - per l’individuazione di un soggetto in grado di fornire un servizio finalizzato a progettare, organizzare, eseguire, gestire e promuovere l’evento "Notte di San Silvestro 2024". Lo spettacolo avrà ingresso gratuito e si svolgerà dalle 21 alle 2 di notte. Le proposte da presentare potranno seguire due format alternativi: la prima, il concerto di un’artista più presentatore e dj; la seconda il concerto di un gruppo musicale, più presentatore e intrattenimento con conduttori e dj noti a carattere nazionale. Due alternative insomma, col Comune che ha deciso di mettere sul piatto 50mila euro per l’ultima notte dell’anno.

L’evento che l’affidatario del bando dovrà promuovere sarà quello di una serata fruibile da un pubblico eterogeneo, in particolar modo rivolta a giovani e famiglie, che arricchisca l’offerta turistica e culturale del territorio. Il Comune quindi ha dato il via all’indagine di mercato che è scaduta ieri. Adesso l’Amministrazione passerà alla valutazione delle proposte.

Saranno considerati: qualità della proposta artistica (indicazione del palinsesto artistico per la serata, i nomi degli artisti; la proposta verrà valutata in base all’originalità, alla varietà e alla fruibilità della stessa da parte di un pubblico di età e gusti diversificati che sia compatibile con le peculiarità ed i flussi turistici del periodo e del territorio, articolati prevalentemente in famiglie e giovani), durata dell’evento e caratteristiche degli allestimenti, piano promozione, offerta economica.