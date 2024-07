"Roma era buia". Monica Rametta oggi ospite da "QB"

Proseguono gli appuntamenti di libri legati al cinema per il progetto "A(e)ffetti collaterali – Parole, musica, incursioni intorno al cinema". Oggi alle 19 nella libreria "QB", in piazza Pacciardi, a Grosseto, arriva la sceneggiatrice Monica Rametta (nella foto) per raccontare il suo romanzo "Roma era buia" in dialogo con la scrittrice Roberta Lepri. Dopo la presentazione sarà offerto un aperitivo. Rametta si è diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia. Con Ivan Cotroneo ha realizzato la serie Netflix "La vita che volevi".