Ripascimento e polemiche: "Il Comune non spiega"

Botta e risposta tra il Pd di Monte Argentario e il sindaco Arturo Cerulli sulla spiaggia del Pozzarello. Il gruppo dem ha infatti presentato istanza di accesso agli atti per visionare la documentazione inerente il ripascimento dell’arenile. A motivare questa azione "è stata la richiesta di verità di molte persone che, nel porre domande all’amministrazione circa i problemi sanitari che hanno colpito adulti e bambini frequentanti la spiaggia del Pozzarello, hanno trovato derisione e silenzio. Derisione da parte del sindaco – sottolinea il segretario Guido Dubbiosi – come dimostrato dalle affermazioni durante l’ultimo consiglio comunale, e silenzio da parte dell’assessore. Non vogliamo insinuare che ci sia correlazione tra ripascimento dell’area e malattie batteriche contratte da chi ha esposto tali doglianze, ma vorremmo che l’amministrazione trovasse soluzioni al problema rappresentato dai cittadini che crediamo siano stufi delle ’spallucce’ fatte dal Comune ogni volta che c’è un problema". "Il problema della spiaggia del Pozzarello, peraltro snaturata della sua bellezza con l’innesto di terra di cava anziché di sabbia – dice Dubbiosi –, sarà gettato nel dimenticatoio come il blackout di Porto Ercole".

Il sindaco Arturo Cerulli risponde però che sul discorso dei batteri e delle malattie non ha "mai ricevuto segnalazioni da parte di nessuno, secondo me non hanno nessun elemento per fare affermazioni del genere. Riguardo la sabbia – dice Cerulli – si tratta di sabbia di fiume concordata e decisa con la Regione Toscana e gli enti di controllo. Siamo tranquilli che la sabbia vada bene, poi quando c’è un certo tipo di mare non può essere limpida come le cale dell’Argentario. A Pozzarello vorremmo un arenile vero e proprio dove si possa giocare a pallone e fare altre attività come a Marina di Grosseto o sulla Giannella. È un progetto vecchio che stiamo portando avanti e che si era interrotto nei cinque anni precedenti quando governava il Pd. L’acqua non è certamente sporca. Le certificazioni ci hanno portato ad un ritardo nel ripascimento, il prossimo anno partiremo prima e molto c’è ancora da fare, la spiaggia sarà ulteriormente allargata di alcuni metri. Abbiamo avuto sì qualche lamentela, ma anche molto ringraziamenti".

Andrea Capitani