"Qualcuno vuole confondere la gestione attuale con quella futura"

"Leggo commenti, spesso di politici, che volutamente o meno, stanno alimentando la confusione sul tema del futuro consorzio di gestione e sulla attuale situazione emergenziale. Quindi è meglio fare chiarezza". E’ quanto dice Fabrizio Rossi (nella foto), parlamentare di FdI, che sulla questione laguna spiega è che è necessario distinguere fra la gestione attuale e quella che arriverà con la costituzione del consorzio.

"Nella situazione attuale – dice Rossi – i fondi che ha messo la Regione per fronteggiare l’emergenza, 1 milione di euro, non sono fondi straordinari, come il Pd vorrebbe far credere, ma sono parte dei fondi che normalmente la stessa dovrebbe mettere a disposizione per la gestione ordinaria e straordinaria della laguna. Il milione di euro che dovrà invece stanziare il ministero non serve per fronteggiare l’attuale emergenza, ma sarà la dotazione annuale per la gestione “ordinaria” del futuro Consorzio. Le forze politiche che chiedono per fronteggiare questa emergenza 5 milioni di euro, facendo passare che il milione di euro promesso dal Ministero non sia sufficiente, sanno benissimo che il milione di euro sarà annualmente a disposizione del futuro Consorzio di gestione e non utilizzabile adesso per fronteggiare quest’emergenza, che ricordo essere in capo alla Regione Toscana".