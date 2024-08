Pulizia e decoro urbano. Servizi speciali in città

L’amministrazione comunale di Follonica ha avviato i lavori di pulizia straordinaria con l’idropulitrice, commissionati a Sei Toscana.

L’attività prevede la pulizia delle vie centrali della città che presentano maggiori criticità. In programmazione settimanale ci sono le aree di via Roma, piazza del Popolo, piazza Guerrazzi, Giardini Socci e Mazzini, via Dante. L’attività è stata pianificata fino al 30 settembre e sarà effettuata settimanalmente dalle 5 alle 9.30.

"In questi giorni sono stati effettuati anche interventi straordinari al sottopasso della Stazione ferroviaria e a giorni sarà effettuata una pulizia specifica alla panchina di via Portogallo – spiega il vicesindaco Danilo Baietti, con delega alle Politiche ambientali e al decoro urbano –. Queste azioni sono funzionali a rendere la città più pulita e accogliente, anche in funzione della maggior affluenza in questo periodo dell’anno di una città turistica come la nostra".

Prosegue chiarendo alcuni aspetti dell’attività di pulizia e l’impegno del Comune nel prevenire eventuali disagi alle attività della città del Golfo.

"Gli interventi settimanali non saranno effettuati con cadenza standardizzata – continua –, cioè in un giorno specifico, ma secondo una programmazione che tenga conto del meteo e delle pianificazioni generali di Sei. Gli Uffici comunali si occuperanno di volta in volta della comunicazione diretta alle associazioni di categoria, all’associazione ristoratori e al Centro commerciale naturale, perché ovviamente l’attività di pulizia potrebbe creare disagi agli esercenti specialmente per le strutture esterne e le vetrine dei negozi. Abbiamo in programma pulizie specifiche anche in altre vie, oltre a quelle programmate, e monitoreremo la situazione affinchè sia possibile fare interventi mirati quando necessario. Riteniamo che questo servizio, opzionale, sia una attività funzionale ai cittadini ma anche ai turisti, rendendo la città più vivibile, pulita e attrattiva. Ringraziamo per la pazienza cittadini, turisti e esercenti, che ci hanno offerto la loro massima disponibilità".

Viola Bertaccini