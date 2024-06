Prorogata la mostra del Sassetta

Grazie allo straordinario successo di pubblico e di critica riscosso in questi primi mesi, sarà prorogata fino al 15 settembre la mostra "Il Sassetta e il suo tempo. Uno sguardo sull’arte senese del primo Quattrocento", allestita al Museo di San Pietro all’Orto. L’evento espositivo, inaugurato lo scorso 15 marzo, ha portato al museo oltre 3300 visitatori secondo i dati registrati al 31 maggio. Si tratta di un bel risultato considerando che in soli due mesi e mezzo sono stati staccati l’equivalente dei biglietti che di solito il museo riesce a fare nel corso di un intero anno. Interessante anche il dato sui gruppi provenienti dalla Toscana e da fuori regione: 25 le associazioni e le comitive di appassionati di arte che hanno visitato Massa Marittima, attratti da questo particolare evento espositivo, a cui si aggiungono altri 7 gruppi che hanno prenotato per giugno e per la prima metà di luglio. Anche le scuole del territorio dimostrano interesse sul progetto espositivo e diverse classi hanno visitato la mostra mentre altre lo faranno nei prossimi giorni, prima della fine dell’anno scolastico. Riuscitissimi, inoltre, gli eventi di approfondimento organizzati attorno alla mostra. Da fine maggio è disponibile inoltre il catalogo, uno strumento di valore scientifico che tiene conto degli studi compiuti in questi ultimi anni intorno al Sassetta. Gli orari per visitare la mostra sono questi: fino al 30 giugno dal martedì alla domenica 9.30 – 13 e 14.30 – 18 e dal 1° luglio al 31 agosto tutti i giorni 9.30 – 13 e 14.30 – 18. Dall’1 al 15 settembre chiuso il lunedì e aperto negli altri giorni con orari 9.30 – 13 e 14.30 – 18.