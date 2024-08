programmazione

1Al Nuovo Cinema Tirreno oggi sarà proposto il film "Quell’estate con Irène" di Carlo Sironi (che sarà presente in sala). Il film racconta la storia di Clara e Irène si incontrano per la prima volta durante una gita organizzata dall’ospedale che le ha in cura. In comune hanno soltanto i loro 17 anni e quella malattia che sembrava sconfitta ma è ancora un’ombra presente nelle loro vite. Eppure quando sono insieme la paura svanisce e bastano poche ore a renderle inseparabili. Al punto di decidere di scappare insieme su un’isola lontana da tutti dove poter finalmente vivere la loro prima vera estate.