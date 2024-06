Primo Consiglio comunale ‘Sarò un sindaco prudente’

FOLLONICA

Primo Consiglio comunale con l’ufficializzazione della giunta di Matteo Buoncristiani. A sorpresa Sandro Marrini, il più votato di FdI con ben 250 voti a favore, non ha ottenuto nessuna carica. I componenti della giunta nominata da Matteo Buoncristiani sono: Danilo Baietti, vice sindaco, Stefania Turini, Giorgio Poggetti, Stefano Boscaglia e Eleonora Goti. Alberto Aloisi ha assunto, la nomina di presidente del Consiglio e Francesca Stella di vice presidente del Consiglio. La votazione per i membri della commissione elettorale ha eletto per la maggioranza, Paola Venezia e Riccardo D’Ambra, e come membro della commissione elettorale di minoranza, Mirjam Giorgeri. Infine i membri supplenti eletti per la maggioranza sono Iacopo Ricceri e Metello Riccero, e per la minoranza Francesco Ciompi. Nella prossima settimana verranno annunciate le deleghe ufficiali di ciascun assessore e di alcuni consiglieri. "È per me una vera emozione nonché un grande onore – esordisce Matteo Buoncristiani – parlare di fronte a questa assise nel nome di sindaco della città di Follonica. Da oggi Follonica verrà governata da un sindaco prudente. Follonica ha bisogno di crescere e lo faremo attraverso un lavoro meticoloso, fondato sulle reali esigenze della città. Da questo momento voltiamo pagina sul serio e iniziamo a scrivere un nuovo capitolo della nostra storia. Daremo il massimo per realizzare quando promesso in campagna elettorale e lo faremo nell’immediato". Buoncristiani sottolinea poi l’importanza del senso di democrazia della città alla base della sua amministrazione: "Sarò il sindaco di tutti – continua il primo cittadino – soprattutto di coloro che criticheranno il mio operato. Ringrazio la precedente amministrazione per il lavoro svolto. L’intenzione è di mantenere aperto il canale del dialogo, per far si che il processo decisionale della città sia vero e autentico. Il mio sarà un governo democratico e aperto al confronto". "Ritengo doveroso ringraziare tutti i follonichesi – conclude – che ci hanno sostenuto con il loro voto, i partiti di coalizione, le forze civiche, i candidati delle varie liste, i miei amici e la mia famiglia. Dedico questa vittoria al mio babbo che purtroppo non ha potuto fisicamente gioire con me. Sono convinto abbia avuto un sussulto di orgoglio, appresa la notizia del risultato favorevole, e si sia potuto così congedare da questa vita con quest’ultima, importante, soddisfazione".

Viola Bertaccini