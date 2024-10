Presunto ferimento, blitz nel palazzo abbandonato

La voce è rimbalzata per tutta la mattinata di ieri: sembrava che nel palazzo abbandonato (che doveva diventare una Rsa) in via Lago Maggiore ci fosse stato un grave fatto di sangue "consumato" durante la notte. Nel palazzo ormai da tempo trovano rifugio senzatetto e soprattutto spacciatori. L’allarme era arrivato alla Polizia: sembrava che un ragazzo fosse stato ferito con una coltellata. Nella zona di via Lago Maggiore sono arrivati gli agenti della Questura grossetana che sono entrati, insieme ai Vigili del fuoco, nello stabile abbandonato, che sarebbe stato teatro dell’ennesima rissa tra extracomunitari e sbandati. La Polizia ha perlustrato tutto il palazzo per verificare che non ci fossero feriti. I Vigili del fuoco hanno utilizzato anche una sega circolare per permettere alla Polizia di controllare l’interno dei locali.