Pino crolla su un’abitazione: intervento dei vigili del fuoco

Momenti di apprensione ieri in località Giannella, nel territorio comunale di Monte Argentario, a causa di un grosso pino che è crollato sul tetto di un’abitazione. Molto spavento all’inizio, perché si temeva che qualcuno potesse essere rimasto ferito, ma per fortuna al momento del crollo l’edificio era disabitato.

Sono dovuti quindi intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello che dopo essersi sincerati che, appunto, non ci fossero persone coinvolte, utilizzando le motoseghe hanno liberato dai rami e dal tronco il tetto della casa, provvedendo poi ad effettuare una prima verifica statica delle condizioni della copertura, che non ha fornito elementi tali da pregiudicare l’utilizzo dell’immobile.

L’edificio, quindi, resta agibile.

Il lavoro della squadra dei vigili del fuoco è andato avanti per alcune ore, fino a quando cioè non è stato messa in sicurezza l’intera area.