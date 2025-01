Piano strutturale, le Osservazioni entro il 3 febbraio

MONTE ARGENTARIOScadrà il prossimo 3 febbraio il termine per presentare le Osservazioni al piano strutturale e al piano operativo del Comune di Monte Argentario. A ricordarlo è l’ente del Promontorio, che sta portando avanti i due strumenti urbanistici che consentiranno di regolamentare molte aree del territorio, tra cui anche l’ex Aeronautica militare di Porto Santo Stefano.

"Fino al 3 febbraio è possibile presentare le osservazioni ai due piani adottati dal consiglio comunale nelle sedute dell’8 e 19 novembre scorsi – spiegano dal Comune –. Scadono infatti in quella data i sessanta giorni successivi alla pubblicazione sul Burt, Bollettino ufficiale della Regione Toscana, dell’avviso di adozione dei due piani. Tutti i soggetti interessati, singoli cittadini, istituzioni, imprese e associazioni, possono partecipare attivamente alla fase delle osservazioni, cogliendo questa opportunità per contribuire a migliorare i piani adottati, affinché rispondano in modo efficace alle reali esigenze della comunità. Le osservazioni dovranno essere presentate utilizzando i modelli predisposti dall’ufficio e pubblicati on-line sul sito internet del Comune. Tutte le osservazioni che arriveranno all’amministrazione comunale saranno esaminate da parte degli uffici competenti, dopodiché verranno portate all’attenzione del consiglio comunale per l’approvazione definitiva dei piani".

Nei giorni scorsi il sindaco Arturo Cerulli aveva inoltre puntualizzato che non era arrivata ancora nessuna osservazione, "ma queste in genere arrivano negli ultimi giorni".

Il nuovo Piano strutturale ideato dall’amministrazione comunale del Promontorio, quindi, permetterà, dunque, di regolamentare anche l’ex Aeronautica, con una divisione in due parti: una extraurbana, che è intoccabile con il verde, quella che va verso la collina; e una parte pianeggiante, che viene considerata area urbana e che si potrà sviluppare. E qui ci sono margini per alcune modifiche.

Andrea Capitani