Palio delle Contrade. Borgo, c’è ottimismo. E occhio al Brigante

Questo è il suo ottavo anno da capitano e per tre volte ha alzato al cielo il drappellone. Sabrina Rosati, capitano della contrada Borgo dal 2017, è pronta a vivere con entusiasmo e tanta carica emotiva il Palio delle Contrade di quest’anno.

Rosati, avete salutato il 2023 con un episodio sgradevole. Quei gesti vandalici nei confronti della vostra fonte e della sede hanno lasciato strascichi?

"Nessuno. Quegli episodi è giusto dimenticarli perché non appartengono alla vita di palio. Il 2024 invece è andato molto bene, ci ha visti impegnati in molte attività, feste di paese ed eventi a cui abbiamo partecipato. Il popolo della contrada Borgo è stato molto attivo, penso alla Festa Country dove abbiamo registrato molti partecipanti e penso anche alla cena con paella dove abbiamo contato oltre 300 partecipanti. Insomma ci apprestiamo a vivere un palio con entusiasmo".

Avete seguito le corse in provincia di Siena egli altri palìi, che impressioni vi siete fatti?

"Abbiamo seguito, come sempre, con attenzione le corse senesi, servono per conoscere cavalli e fantini. Poi siamo stati al Palio di Siena, che è il Palio con la ’p’ maiuscola e altre corse".

A Siena vi hanno visto al seguito del fantino Carlo Sanna.

"Sì, il nostro rapporto con Brigante è eccellente e per noi rappresenta la prima scelta per piazza Garibaldi. Detto questo dovremo valutare tante variabili, abbiamo rapporti anche con altri fantini".

Dopo aver visto trionfare la contrada ’nemica’, quest’anno l’obiettivo è vincere?

"Diciamo che sempre si scende in piazza per vincere, quest’anno l’obiettivo è ancora più chiaro. Sarei veramente tanto contenta riuscissi a portare il mio quarto palio in contrada".

Cosa ne pensa dei cavalli iscritti alle batterie?

"Il numero è più che buono, è maggiore degli altri anni. Tra i nomi non c’è nessuno che spicca. Ci sono anche alcuni che hanno corso a Siena, alcuni non li conosco, tutti vanno visti. In primo luogo vedremo lo stato di salute durante le visite e poi durante le batterie".

Un commento sulle ultime migliorie apportate?

"La principale è quella relativa alla terra nuova. La sostituzione della terra era doverosa, per quanto riguarda la scelta aspetto a commentare. Dobbiamo vedere come sta sulla nostra piazza. Ma sono fiduciosa e speranzosa".

Nicola Ciuffoletti