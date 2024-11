Nuovo porto turistico di Talamone: "Il Comune si è mosso nel segno della massima trasparenza"

Il sindaco Andrea Casamenti, l’assessore all’urbanistica Luca Teglia e l’avvocato Alessandro Antichi hanno fatto il punto della situazione, ieri mattina in sala consiliare, sul progetto del nuovo porto turistico di Talamone, approvato nel 2022 dal Consiglio comunale di Orbetello. "In questi giorni – ha dichiarato il primo cittadino Andrea Casamenti – abbiamo letto una serie di prese di posizioni e di polemiche del tutto infondate e per lequali non sappiamo darci un quali un perché". La giunta, in base alla legge regionale sull’assetto urbanistico dei Porti Turistici, articoli 86 ed 87 e al Decreto Burlando, ha proceduto, "con estrema trasparenza" a pubblicare la manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto turistico. "Manifestazione – afferma Casamenti – pubblicata per un periodo di tre mesi, potevamo darne uno solo, dando la più ampia possibilità di conoscere il bando e gli estremi tecnici. Non abbiamo invece potuto produrre ai richiedenti i dati tecnici sul progetto (gli allegati), che la società, che ha aderito alla manifestazione d’interesse, ha già presentato, perché sono elementi specifici di valutazione di un bando pubblico ed oguno deve presentare i propri programmi, senza consultare gli atti prima della scadenza del bando".

Ad oggi, quando ormai i termini scadranno, fra pochi giorni, ha presentato una manifestazione di interesse la sola "Società il Porto di Talamone", presieduta da Ferdinando Berni. "Ma ben vengano altri progetti, noi comunque – ha aggiunto l’assessore all’urbanistica Luca Teglia – abbiamo agito in base alla legge regionale, mediante la cui applicazione sono stati costituiti tutti gli approdi turistici in Toscana". "Il proseguo di questo percorso, che cambierà il volto e lo sviluppo di Talamone ma anche di Fonteblanda – ha proseguito il sindaco Casamenti – sarà rappresentato dalla specifica conferenza dei servizi, con tutti i soggetti istituzionali interessati, che darà il via al progetto esecutivo. Subito dopo il Comune valuterà i progetti e deciderà chi dovrà costruire il Porto. Quindi massima trasparenza. La presenza dell’avvocato Alessandro Antichi, vuole significare la correttezza con cui si è mosso il Comune, la linearità, la trasparenza, unite ad atti concreti per un grande sviluppo economico, produttivo ed occupazionale di Orbetello".

Michele Casalini