Nuova cabina elettrica. Il Comune cede un’area per la sua realizzazione

La giunta ha approvato la cessione del terreno che sarà messo a disposizione di E-Distribuzione Spa per la costruzione della nuova cabina elettrica utile a potenziare la fornitura di energia sui territori di Orbetello e Monte Argentario.

"Una porzione di un’area di proprietà comunale – dice il sindaco Andrea Casamenti – sarà utilizzata a titolo permanente da E-Distribuzione Spa per la realizzazione di una doppia cabina di trasformazione e sezionamento in via Giovanni Falcone, mediante rilascio di concessione amministrativa" "La realizzazione della infrastruttura proposta – spiega ancora il primo cittadino – viene presentata da E-Distribuzione per la sua importanza strategica per la gestione e distribuzione del servizio elettrico nei Comuni di Monte Argentario e Orbetello, essenziale per la modernizzazione delle reti esistenti e per soddisfare le crescenti esigenze energetiche della zona, assicurando una maggiore continuità e sicurezza del servizio. Condividiamo quindi la finalità di raggiungere una maggiore continuità al servizio elettrico soprattutto per prevenire guasti accidentali in occasione del carico estivo legato alla presenza di turisti".