"Laguna, Giani pubblichi gli studi effettuati dal professor Lubello"

Resta molto acceso il dibattito per la laguna, su quando partiranno i primi lavori di escavo dei canali e di raccolta delle alghe, che, a quel punto, potrebbero essere stoccate nell’impianto a suo tempo fatto del "Patanellino". A seguito degli ultimi avvenimenti circa la critica situazione della laguna, dopo la moria dei pesci è arrivata la fastidiosa invasione di moscini, mosche e zanzare. "Un atto dovuto da parte della Regione Toscana, nei confronti di tutti i cittadini toscani ed orbetellani – rilevano ‘In Azione per Orbetello’ – resta quello di pubblicare per intero tutti gli studi condotti dal gruppo di lavoro coordinato dal professor Lubello dell’Università di Firenze, commissionati dalla Regione, con l’obiettivo di prevedere le criticità eutrofiche lagunari". Luca Aldi ed Azione della Costa d’Argento, ritengono che oltre ad essere un diritto di ogni cittadino, in quanto lo studio è stato condotto grazie all’utilizzo di fondi pubblici, la pubblicazione possa essere utile per valutare tutte le criticità e le possibili soluzioni da parte della comunità scientifica nazionale e internazionale, non ultimo per consentire una valutazione oggettiva dei costi e degli interventi straordinari necessari in funzione della salvaguardia del fragile equilibrio ambientale che caratterizza la Laguna di Orbetello".

"Pertanto, certi della sua volontà collaborativa – chiudono da Azione – siamo a chiedere formalmente al presidente Eugenio Giani di pubblicare per intero lo studio sui canali regionali. Come Azione ci rendiamo disponibili a dare fin da subito la massima collaborazione a tutte le istituzioni di ogni livello, al fine di dare il nostro contributo per elaborare soluzioni e strategie gestionali per il futuro della Laguna di Orbetello".