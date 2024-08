Lago dell’Accesa, è tutto pronto. Arriva la pulizia dei fondali

MASSA MARITTIMA

Ormai è diventato un appuntamento fisso dell’estate: la pulizia del Lago dell’Accesa, il cui fondale, da qualche anno, sta "meglio". Grazie all’impegno dell’associazione Tartasub che, assieme a sub provenienti da tutto il centro Italia, il 30 agosto è prevista la pulizia dei fondali, sotto l’egida della Uisp. Lo scorso anno la "raccolta" fu davvero fruttuosa: furono trovati alcuni palloni, bottiglie rotte, bicchieri di plastica, una damigiana di vetro: ancora segni di inciviltà, certo, ma nulla a che vedere con gli ingombranti dai quali il lago era stato liberato in passato. L’organizzazione ha pensato a tutto: saranno presenti dei gazebo dove potersi cambiare e deporre le proprie attrezzature. Coloro che si immergeranno dovranno comunque essere dotati di brevetto "Open Water" rispettando il controllo di coppia. La partecipazione è dunque aperta ad apneisti e snorkelisti. Tutti dovranno anche essere in possesso di attrezzature "Scuba" proprie, compresa la bombola. Tutti coloro che parteciperanno avranno anche l’occasione di far parte di gruppi che effettueranno delle passeggiate insieme all’associazione "Cometa Ambiente", presente all’evento. Ai partecipanti sarà offerta anche la colazione all’Ape Car "Melosgrano". Il ritrovo ai gazebo è stato fissato alle 10 e la pulizia dei fondali inizierà alle 11.30 dopo tutti i controlli di routine. Il termine è stato fissato per le ore 14. La manifestazione, organizzata da Tartamare ha avuto anche l’approvazione dall’Amministrazione comunale di Massa Marittima e del Consorzio di Bonifica.