La ‘Scarlinata’ apre la "Sagra del marrone e Halloween"

La "Sagra del marrone e Halloween" torna a Scarlino per il secondo anno consecutivo. La Pro Scarlino, in collaborazione con il Comune, ha organizzato una serie di eventi che iniziano ufficialmente oggi con la "Scarlinata", un trekking dal centro storico alla campagna. La manifestazione riprenderà poi giovedì con una serata all’insegna del mistero "Halloween nel borgo", per concludersi domenica 3 novembre. Da giovedì inizierà la sagra in piazza del Mercato, mentre dalle 15 di venerdì via agli stand nelle vie del borgo, con laboratori e prove di tiro con l’arco. Sabato prenderà luogo la Caccia al tesoro, mentre domenica animeranno le vie di Scarlino gli stand per hobbisti. Non mancheranno stand gastronomici, aperti in via IV Novembre dal primo novembre, dove sarà possibile degustare specialità locali come castagnaccio, panini, donzelle e i dolci della tradizione paesana. "Siamo orgogliosi di presentare questa sagra – dichiarano la sindaca Travison e l’assessore all’Agricoltura Giorgio Maestrini – che unisce le nostre tradizioni alla festa di Halloween. Tra l’altro, oltre ai momenti di svago, sono in programma tre convegni, dal primo al 3 novembre, dedicati ai prodotti tipici del nostro territorio, olio, marroni e vino".