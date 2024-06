La Misericordia si potenzia. Ecco tre nuove ambulanze

Nella nuova sede dell’Arciconfraternita di Misericordia in via degli Apostoli, 1/3, domani alle 10.30 il Governatore Edoardo Boggi (nella foto) alla presenza delle autorità cittadine inaugurerà i nuovi mezzi di soccorso. "Si tratta di tre nuove ambulanze – ricorda Boggi – . Due ‘Ford Transit’ acquistate grazie al generoso contributo della Fondazione Bertarelli, e una “Fiat Ducato’ per la quale è doveroso ringraziare la socia benemerita dell’Arciconfraternita, la signora Maria Vollaro. Alle tre ambulanze si aggiunge un mezzo attrezzato ‘Toyota Proace’, acquistato invece grazie al contributo ricevuto dal Comune di Grosseto per il potenziamento dei servizi di trasporto disabili. I nuovi automezzi vanno ad aggiungersi ai 12 già esistenti. La Misericordia dispone infatti di un parco macchine, attraverso i quali svolge i servizi necessari in favore e della collettività, comprensivi di ambulanze, auto funebri ed autocarri in genere". L’Arciconfraternita tramite i suoi dipendenti e i numerosi volontari offre un servizio di emergenza/urgenza su tutto il territorio provinciale e regionale. Nel corso del 2023 sono stati percorsi circa 474.000 chilometri per complessivi 11.275 servizi, distribuiti tra emergenze e servizi sociali.

Inoltre la Misericordia è impegnata nel trasporto socio-sanitario presso strutture riabilitative, strutture ospedaliere per visite su appuntamento o per trattamenti salvavita quali chemioterapia, radioterapia e dialisi. Mette inoltre a disposizione i suoi mezzi ed il proprio personale dipendente e volontario per offrire assistenza durante le manifestazioni sportive, professionali e dilettantistiche ed assistenza al poligono di tiro dove si esercita il personale di Polizia penitenziaria e dello Stato. Un ulteriore settore di attività è quello della protezione civile che la Misericordia di Grosseto persegue ormai da trenta anni. La Misericordia dispone di un oratorio in piazza Martiri d’Istia dedicato a San Giovanni Battista Decollato ed aperto al culto dal 1857 e di un cimitero monumentale in via Aurelia Nord che sarà prossimamente oggetto di ampliamento e di un sapiente restauro.