Il Punto Digitale Facile apre le sue porte : "Servizio importante"

In un’epoca in cui la tecnologia evolve rapidamente, la Cooperativa Arcobaleno, con il supporto della Regione e la partnership del comune, ha aperto il "Punto Digitale Facile",servizio pensato per agevolare l’accesso e l’uso dei servizi digitali. Al Punto Digitale Facile, che verrà inaugurato martedì 3 dicembre, chiunque potrà trovare un supporto per ricevere assistenza e formazione gratuita per imparare a usare internet, offrendo un aiuto concreto a chi si sente poco a proprio agio con strumenti e servizi digitali "In un mondo sempre più digitale – commenta Renzo Mariani, presidente della Cooperativa Arcobaleno –, poter contare su un aiuto qualificato fa la differenza". L’assessora alla digitalizzazione, Elena Goti (nella foto) insiste sull’importanza del "Punto Digitale Facile": "Un bel servizio per chi ha incertezza con il mondo digitale – prosegue Eleonora Goti – Oggi tutto è informatizzato e se non riesci a stare al passo puoi rischiare di rimanere escluso anche dalla fruizione di alcuni servizi, anche quelli legati alla sanità o al sociale". Il Punto Digitale Facile di Follonica è aperto in via Roma 119/A il lunedì, mercoledì e venerdì (8.30- 13.30) e il martedì (14-19), mentre in via della Pace 18 è aperto il giovedì (9.30-13.30).