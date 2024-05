Il Pd ha una nuova casa in centro: "Una sede più vicina alla gente"

Inaugurata ieri pomeriggio la sede del Pd follonichese, in via Colombo. Un cambiamento importante per il partito mosso dalla volontà – hanno spiegato i suoi rappresentanti – di avvicinarsi ai cittadini e alla loro quotidianità, spostandosi appositamente in una via nel centro della città di Follonica. Andrea Pecorini, Andrea Benini e altri esponenti dei demfollonichesi erano presenti all’inaugurazione.

"Lasciamo una sede ricca di ricordi del partito in tutte le sue forme – commenta Mirjam Giorgeri, segretaria comunale del Pd –, quello spazio era ormai sovrabbondante per le esigenze del partito. Grazie alla collaborazione dell’associazione La Quercia abbiamo trovato il nostro nuovo luogo di incontro. Questa sede l’abbiamo fortemente voluta per la sua posizione centrale, perché ci permette di essere vicini alle persone e a tutto il tessuto commerciale di Follonica. Proprio da qui abbiamo aspettato il risultato delle primarie con Andrea Pecorini, per cui questa sede seppur giovane sta già iniziando a raccogliere ricordi importanti".

La sede non ha ancora un nome e su questo Mirjam Giorgeri si sofferma. "Parleremo e voteremo sul nome da assegnare alla nuova sede, io vorrei intitolarla alla persona che ha tenuto sempre aperta la vecchia sede di via Portogallo, ovvero a Rolando Stella".

A lei si unisce Barbara Pinzuti. "Io ho avuto l’incarico di firmare il contratto della nuova sede – dice .– Ciò che mi ha spinto a farlo è stato il pensiero di cosa avrebbe fatto Rolando in quel momento. Rolando era una persona che ha sempre guardato al futuro nonostante fosse più grande di molti di noi. Non era mai nostalgico del passato e ci ha sempre insegnato a guardare avanti. Ho firmato quindi con la mano tremante ma con il cuore rafforzato da questo pensiero".

L’inaugurazione ha visto presenti il segretario regionale Emiliano Fossi e il segretario provinciale Giacomo Termine. "Il nuovo immobile seppur più piccolo ha portato un elemento fondamentale, ovvero quello della prossimità – aggiunge Termine –. Riesce infatti ad essere più funzionale nel centro economico e di vita quotidiana della città. Si aprono così maggiori opportunità per il partito, per le relazioni, per l’essere presenti e per l’essere visibili".

Viola Bertaccini