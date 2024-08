Il Morellino Classifica Festival si congeda. Concerto finale al Teatro Castagnoli

Un’altra prestigiosa stagione del Morellino Classica Festival si sta avviando alla conclusione. L’itinerario musicale della XIII Stagione tra la natura, la storia e le Tenute del Morellino si concluderà oggi come di consueto al Teatro Castagnoli, con due importanti solisti internazionali, il pianista On Mitani e il violinista italiano Davide Alogna (nella foto). L’appuntamento è alle 21. Alogna si è diplomato con il massimo dei voti in violino e in pianoforte ai Conservatori di Como e Ferrara, in musica da camera e in violino al Conservatorio superiore di Parigi con il "Premier Prix a l’unanimitè". Premiato in diversi concorsi nazionali e internazionali, tra cui nel 2009 il primo premio al concorso solistico "Prix d’Interpretation Musicale" de la Citè Universitaire de Paris e l’Inaem di Spagna. Recentemente ha tenuto una lunga tournée da solista (20 date) nei principali Teatri della Cina accompagnato dalla Vienna Royal Orchestra. E’ impegnato in progetti teatrali con attori come Laura Morante, Violante Placido, Claudio Santamaria. Suona su due strumenti: un Giovanni Battista Guadagnini del 1744 e un Anselmo Gotti del 1930. Mitani invece si è laureato alla Toho Gakuen School of Music. Ha proseguito i suoi studi sotto la guida di Takahiro Sonoda. Ha suonato sia da solista che come camerista a Tokyo, Salisburgo, Parigi, Bruxelles, Budapest, Varsavia, San Pietroburgo, Mosca e con molte orchestre europee tra cui la Filarmonica di Zagabria. È professore di pianoforte presso la Showa University di Tokyo. È inoltre direttore della "Association for Music Performance Society" e direttore artistico della "Arts Chamber Orchestra" & "Arts Spread Association" in Giappone.