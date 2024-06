Il "Cavaliere d’Italia" a OrbitLingua, il "Premio al merito" a Matteo Bartolini

Cerimonia di consegna del "Cavaliere d’Italia" e "Premio al merito". La terrazza davanti all’ex Polveriera Guzman, ha ospitato la consegna dei riconoscimenti della Proloco lagunare: "Cavaliere d’Italia" e " Premio al merito". L’azienda OrbitLingua e l’atleta Matteo Bartolini, figlio d’arte, i genitori sono Andrea Bartolini e Tiziana Scaramucci, istruttori del Gao Brinella, sono stati i protagonisti dell’assegnazione dei riconoscimenti. All’Orbit Lingua è andato il premio "Cavaliere d’Italia" e a Matteo Bartolini il "Premio al Merito".

Il "Cavaliere d’Italia", che premia le aziende migliori del territorio, per l’edizione 2024 è andato ad "OrbitLingua", azienda nata nel 2002 dal sogno del suo direttore Marco Di Agostino che, dopo essersi laureato in lingue all’università la Sapienza di Roma, ha vissuto per alcuni anni in Francia prima ed in Inghilterra poi, dove ha cominciato a lavorare come insegnante di italiano in diversi licei.

"Orbit Lingua –ha commentato il presidente della Proloco lagunare, Lorenzo Scateni (nella foto) – è una realtà imprenditoriale solida, che fornisce un servizio unico nel suo genere ed è stata premiata perché, ormai da anni, permette a Orbetello di essere un punto importante in ambito internazionale per lo studio della lingua italiana da parte di persone straniere di tutte le età, ma anche per lo studio delle lingue straniere per noi italiani". Una scuola dalla ormai lunga attività che fornisce un servizio sia agli italiani che agli stranieri, che si recano a Orbetello proprio perché scelgono Orbit Lingua. Un capitolo a parte merita però il "Premio al merito", quest’anno assegnato a Matteo Bartolini: "Il premio è stato istituito in quanto – ha sottolineato il presidente Scateni – ogni anno ci sono diversi orbetellani che meritano un riconoscimento per un gesto che può essere estemporaneo o unico nel corso della vita di una persona, per la dedizione al paese, alle persone bisognose, ad una particolare attività e quindi ci è sembrato giusto premiare anche questi cittadini". Matteo Bartolini, atleta paralimpico di nuoto pinnato, con il Gao Brinella sta ottenendo risultati di grande prestigio, conquistando premi e riconoscimenti in Italia e in Europa.

Michele Casalini