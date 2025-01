I problemi della stagione. Skipass unico?. Magari parlandone...

La stazione sciistica amiatina è chiusa per mancanza di neve ma è l’assenza dello skipass unico dei due versanti che continua a determinare dubbi e perplessità. Per ora il problema è stato poco sentito per la mancanza di collegamento tra i due versanti a causa della poca o insufficiente neve nelle piste lunghe di collegamento, ma poi?

"Per adesso – spiegano dalla Isa Impianti – non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale da parte del versante senese. Unica fonte di informazione sono le notizie le leggiamo sul quotidiano La Nazione. Ad ora abbiamo letto che le autorizzazioni sono state rilasciate all’Ais dal Comune di Abbadia San Salvatore alla vigilia di Natale. Comunicazione mai inviata o comunicata ufficialmente né da parte del Comune di Abbadia all’Amministrazione di Castel del Piano, né dall’Ais alla nostra società. Il nostro Comune e la nostra Società erano pronti fin dal mese di agosto. Riteniamo che queste comunicazioni non siano atti dovuti e obbligati da normative, ma soltanto dalle consuetudini di circa 25 anni e dal buon senso comune. Le autorizzazioni all’esercizio di piste ed impianti sono i primi atti necessari a far sì che si possa iniziare a parlare di skipass Amiata".

Per la Isa è sempre una rincorsa, cercare di trovare soluzioni con l’altra società – la "Ais" – che non sempre risponde in tempi brevi e questo produce problemi e anche danni.

"Rincorrere o gestire sempre all’ultimo minuto o addirittura in ritardo può succedere una volta, per un caso fortuito, ma non può e non deve diventare la regola – commentano dalla Isa –. Il danno di immagine che ne consegue è enorme. La Isa ha avuto unico incontro a fine ottobre organizzato al Comune di Castel del Piano con il Comune di Abbadia e le due società di gestione a cui dovevano seguire altri incontri che, però, non sono mai stati organizzati, sollecitati o richiesti".

"L’unica richiesta ufficiale con tariffe, condizioni, regolamento e nuova convenzione tra le due società, rimane la mail inviata via pec da parte della Isa all’Ais nel giugno scorso – concludono dalla Isa – con le nuove proposte ed a cui non ha mai fatto seguito seguito alcuna risposta".

Nicola Ciuffoletti