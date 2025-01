I parcheggi fanno discutere: "C’è una scarsa segnalazione"

C’è la sosta gratis nelle strisce blu, ma sono in molti ancora a non saperlo. E piovono le polemiche sui social anche sui cassonetti.

Parcheggi nel mirino, in questi giorni, per due situazioni che si stanno verificando sul promontorio. La prima riguarda la momentanea assenza di servizio di parcheggi a pagamento, con il Comune che ha deciso di rendere la sosta gratis in attesa del nuovo gestore, che sarà l’azienda speciale del Comune Argentario Mobilità e Ambiente.

"Questo cambiamento del gestore da Apcoa alla nostra Ama ci sta comportando più problemi del previsto. Mi preoccupa anche il fatto di quando poi si dovrà ripagare", sottolinea il sindaco Arturo Cerulli in riposta alle polemiche sollevate da alcuni cittadini e residenti in merito alla mancanza di avvisi ben visibili nei pressi degli stalli. Negli ultimi giorni è comunque spuntato qualche piccolo cartello con su scritto: "Si comunica che la sosta nelle strisce blu è temporaneamente gratuita".

Ma sono in molti, specialmente turisti, a girare a vuoto per qualche minuto in cerca di soluzione. Quando sarà riattivato il servizio l’Ama si occuperà anche del rilascio dei contrassegni auto, oltre a gestire la sosta a pagamento sul territorio dell’Argentario. E sono previste 15 nuove assunzioni tra ausiliari del traffico e personale di ufficio.

Polemiche da parte dei cittadini sono state sollevate sui social anche per quanto riguarda alcuni posti auto, anche se a bordo strada, tolti in favore dei nuovi cassonetti per la raccolta differenziata, in particolare in via Panoramica nella zona della Lucciola. Dove alcuni residenti lamentano, sulla pagina facebook "Argentario chi se ne frega è perduto", l’assenza di posti auto in quella zona, anche per via delle transenne installate nei mesi scorsi.

"Siamo consapevoli dei disagi creati in termini di parcheggi dai nuovi cassonetti – spiega il sindaco –, ma francamente la soluzione del problema della raccolta differenziata per noi è di rilevanza fondamentale. Ci aspettano giorni difficili, ma non possiamo continuare ad essere gli ultimi con percentuali sotto il 30%. Il posizionamento dei nuovi cassonetti deve essere concluso e già con il periodo di Pasqua potremo valutare se ci sarà da modificare qualcosa. Il problema parcheggi è un altro problema (e non meno prioritario) e su questo vedremo di risolverlo con dei nuovi parcheggi o con una nuova viabilità".

Andrea Capitani