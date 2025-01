I nodi della stagione invernale: "Per il rilancio del comprensorio serve anche lo skipass unico"

Ieri le amministrazioni comunali di Castel del Piano e Abbadia San Salvatore si sono incontrate. I due sindaci hanno fatto il punto sulla situazione ribadendo l’importanza di avere una montagna unita, partendo anche da un unico skipass.

"Ci siamo incontrati per fare il punto e in particolare per ribadire l’importanza di una sola montagna – ha dichiarato la sindaca di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini – e di conseguenza di un solo servizio ai turisti che vorranno venirci a trovare non appena, speriamo, il meteo ci darà una mano. Per poter fare questo lo skipass unico è il punto di partenza. Per questo a breve ci incontreremo di nuovo per andare in questa direzione".

Le due amministrazioni comunali maggiormente coinvolte nel dibattito sullo skipass unico, insomma, auspicano di arrivare a stringere un accordo per un ticket che possa rappresentare un servizio diffuso per tutta la montagna.

In sintesi, lo Skipass unico Amiata sarebbe un passo significativo per consolidare l’offerta turistica dell’area, migliorare l’esperienza dei visitatori e favorire la crescita economica e sostenibile della regione. Si tratta di un’iniziativa importante per la promozione e lo sviluppo turistico dell’area del Monte Amiata, una delle principali destinazioni sciistiche della Toscana.

Questo skipass consentirebbe l’accesso a tutte le stazioni sciistiche del comprensorio, rendendo più semplice e conveniente per i visitatori godere delle diverse piste e impianti del territorio.

Di questo pensiero è anche e soprattutto la società "Isa", che gestisce gli impianti di risalita dell’Amiata versante grossetano, e in più di un’occasione lo ha ribadito. Più latitante, invece, al momento appare essere la posizione dell’altra società – la Ais – che gestisce gli impianti di risalita del versante senese. L’obiettivo delle amministrazioni è quello di riuscire a fare sintesi tra le due parti, spingendo a una convenzione per il bene dell’intera montagna. Perché questo avvenga è importante il ruolo politico ma sono altrettanto determinanti anche le intenzioni delle società chiamate a stipulare un nuovo contratto.

N.C.