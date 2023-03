"I Luoghi dell’Anima", primo evento

Tornano le iniziative di "Emozion-Arti", il contenitore artistico ideato da Pasqualino Casaburi con l’intento di aprire nuove vedute sul mondo dell’arte. La nuova rassegna culturale porta un nome stimolante, "I Luoghi dell’Anima". Per tutto il mese, a partire da oggi, verranno presentati settimanalmente alcuni "incontri di eccellenza" con scrittori, poeti, cultori della danza, attori ed artigiani del teatro. I Luoghi dell’Anima diventa vetrina di offerte molto originali (da oggi e poi per gli altri tre venerdì successivi) alla galleria d’arte "Il Quadrivio" di Patrizia Zuccherini. Il primo appuntamento, in programma oggi alle 17, che avrà il titolo "Noi e le nostre maschere - Il teatro che svela le nostre fragilità", è un incontro con la psicologa Katriona Munthe (nella foto), Managing Director all’Istituto di Biodramma all’Università La Sapienza di Roma, nonché studiosa di discipline umanistiche. La dottoressa presenterà, insieme a Robin Summa, collega artigiano mascheraio di Napoli, le maschere della Commedia dell’Arte, che a loro volta introdurranno le diverse tipologie psicologiche.

Un interessante viaggio che coinvolgerà il pubblico presente ad entrare nel proprio Enneatipo. A questo tipo di teatro, come strumento terapeutico, si rifà il Biodramma.