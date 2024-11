Gli aiuti alle famiglie. Alloggi, nuovo bando

Il Comune ha pubblicato il bando per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a gennaio si passerà ai contributi per l’energia elettrica, poi da maggio i bandi su acqua e Tari.

"Ci stiamo dando da fare per dare una migliore sistemazione a persone che attualmente stanno in alloggi che devono essere ristrutturati – dice l’assessora Paola Pucino (nella foto) –. L’attenzione al sociale è massima e cerchiamo di andare in aiuto alle famiglie che si trovano in difficoltà. Ci stiamo attrezzando per dare risposte alle famiglie che chiedono un alloggio. Il nostro è un territorio a forte valenza turistica, per questo spesso gli immobili in affitto sono a canoni elevati e non possono essere sostenuti. Stiamo cercando di creare situazioni per dare sistemazioni abitative dignitose a prezzi accessibili. Poi a gennaio ci sarà il bando per i contributi, sulla base dell’Isee, per l’energia elettrica, mentre a maggio ci sarà quello per l’acqua e per i contributi sulla Tari".

Per quanto riguarda dunque l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili nel comune di Monte Argentario, è stato pubblicato il bando per l’integrazione della graduatoria generale già pubblicata a seguito del bando del 2022. Possono partecipare sia i nuovi aspiranti all’assegnazione di alloggi Erp, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli: in questo caso la nuova domanda e il relativo punteggio andrà a sostituire la precedente. Tutti i cittadini che ritengono di averne la necessità e di essere in possesso dei requisiti elencati nel bando possono presentare la domanda, compilata sui moduli disponibili all’Ufficio Casa il martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17, o scaricabili dal sito dell’ente. La domanda dovrà essere presentata via email all’indirizzo [email protected], tramite Pec all’indirizzo [email protected] o a mano all’ufficio Urp in piazzale dei Rioni 8 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17. Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio Casa ai numeri 0564/811971- 83. Le domande dovranno arrivare al Comune entro il 31 dicembre.

Andrea Capitani