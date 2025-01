Gasperi: "Il Pd partito di oligarchi: Terrosi ha pagato. Come Manni"

"Il Pd è un partito di oligarchi ai quali devi chinare la testa. Altrimenti ti fanno fuori: basta vedere quello che è accaduto a Terrosi a Massa e ultimamente anche a Manni a Follonica". Inizia così Daniele Gasperi, della segreteria del Pci "Colline Metallifere". "Terrosi voleva uno strappo con i capi bastone dell’apparato che se ne stanno dietro a dirigere un partito che teorizza il rinnovamento sbandierandosi come unica forza di sinistra e innovatrice – prosegue Gasperi – ma che nella realtà vive all’ombra di logiche che non appartengono minimamente a quei valori che hanno caratterizzato la sinistra nel suo percorso storico. Tutto questo non piace a chi muove i fili ed è questo che mette in crisi quella che dovrebbe essere la maggiore forza politica di opposizione del Paese". Poi prosegue: "Non sono questioni personali o di scontro istituzionale, c’è un problema di apparato che stenta ad abbandonare il ruolo di potere perché questo significherebbe rinunciare prima di tutto a controllare e ordinare la società secondo la propria convenienza e poi sarebbero costretti a rinunciare a quei privilegi che garantiscono posizioni di vantaggio e carriere. Un partito deve essere inclusivo soprattutto nei confronti di figure trasparenti e sincere come Manni e Terrosi ed invece una volta portata la dote arrivederci e grazie. Ora potranno ancora essere utili perché magari su di loro si scaricheranno quelle responsabilità che sono di un apparato che ha perso totalmente il contatto con la vita reale del paese e con i bisogni dei cittadini altrimenti non si spiegano le sonore sconfitte che si sono susseguite nel corso degli anni. La gente non vota più partiti che predicano politiche di sinistra e praticano politiche di destra. A Terrosi – chiude Gasperi – va riconosciuto il coraggio di essere uscito dal coro, di avere dato una lezione di politica vera a chi invece la politica l’ha fatta diventare solo commercio, mercato di potere".