Gardiol presenta Prisma. Una rete per scoprire meteore e meteoriti

Oggi alle 17 al Museo di Storia naturale della Maremma (nella foto), è in programma la conferenza con Daniel Gardiol dell’istituto nazionale di astrofisica, per parlare di "Prisma, una rete per andare a caccia di meteore e meteoriti". Prisma prevede la realizzazione di una rete italiana di camere all-sky per l’osservazione di meteore brillanti (fireball e bolidi), per determinare le orbite degli oggetti che le provocano e delimitare con buona approssimazione le aree dell’eventuale caduta di frammenti per poter recuperare le meteoriti.