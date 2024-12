Furto all’Eden. Porta spaccata. Rubate birre

Ennesimo furto alla Sala Eden. Si tratta del terzo in due anni, avvenuto con le stesse modalità. Insieme alla struttura del Cinghialino (anche quello gestito da Uscita di Sicurezza) sono sei i furti subiti in questi ultimi due anni. La notte scorsa alcune persone sono entrate per fare razzia: questa volta le porte antipanico però erano chiuse con la catena. Il risultato? Divelte completamente e spaccato il maniglione antipanico. Una volta all’interno, il bottino è stato ancora una volta molto magro: alcuni spiccioli lasciati come fondo cassa, il tablet che serve per le ordinazioni e una decina di bottiglie di birra che erano in frigorifero. "Si tratta dell’ennesimo furto che abbiamo subito – inizia Vanni Pieri, vicepresidente di Uscita di Sicurezza –. Purtroppo il sesto, se ci mettiamo anche quelli al Cinghialino, il locale che gestiamo durante l’estate sulle Mura. Questa volta il danno è stato anche maggiore perché le porte erano chiuse con una catena e sono state completamente spaccate". Pieri prosegue: "Da parte nostra abbiamo tutte le intenzioni per cercare di mitigare questo fenomeno – aggiunge il vicepresidente di Uscita di Sicurezza –. Non abbiamo allarmi né tanto meno telecamere. Ma la telesorveglianza è dappertutto e quindi chiederemo alla Polizia municipale se è stato ripreso qualcosa. Magari se ci fosse qualche controllo in più anche nella zona delle Mura nelle ore notturne forse queste persone ci penserebbero due volte ad entrare alla Sala Eden. Che è stata presa come un supermercato per racimolare qualcosa da mangiare e qualche spicciolo". I carabinieri hanno raccolto la denuncia e hanno iniziato le indagini.