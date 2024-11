Ecco il ‘Feni-Day". Fenicotteri rosa protagonisti

Due giorni dedicati a uno dei più assidui frequentatori, ormai non solo stagionali, della laguna di Orbetello. Il fenicottero rosa. Torna il 7 e 8 dicembre con la XV edizione il Feni-Day Memorial Fausto Corsi, un evento nato spontaneamente da alcuni appassionati per ricordare un amico che per anni si è dedicato alla lettura degli anelli colorati dei fenicotteri. Il Feni-Day ha ricevuto negli anni il riconoscimento delle amministrazioni e degli istituti di ricerca italiani e stranieri per l’alto valore scientifico e di divulgazione. Si avvicina infatti il periodo dell’anno di massima affluenza dei fenicotteri, che tra dicembre e gennaio toccano in Maremma circa cinquemila esemplari. Nella laguna di Orbetello alcuni di questi, circa duecento, restano ormai tutto l’anno. "Per l’occasione – spiegano dal Wwf, che organizza la due giorni – la nostra associazione propone per il giorno 7 dicembre due escursioni guidate gratuite nella laguna di Orbetello alla ricerca dei fenicotteri rosa. Mentre il giorno successivo sarà possibile unirsi ai ‘cercatori di anelli’ e partecipare alla gara che premierà la squadra che riuscirà a leggere il maggior numero di anelli colorati". Le letture consentiranno di acquisire dati importanti sulla biologia della specie. Sabato 7 alle 10 inizierà quindi la passeggiata nella riserva naturale di Feniglia, per circa tre ore, con la possibilità di rimanere per il pranzo al sacco. Alle 14.30 il gruppo partirà alla ricerca dei fenicotteri rosa lungo le sponde della laguna di Orbetello, per circa tre ore. Domenica 8 dicembre alle 8.30 si aprirà la giornata scientifica dedicata al censimento e alla lettura degli anelli colorati dei fenicotteri, con la formazione delle squadre e la partenza, per un’iniziativa che durerà l’intera giornata. Durante la passeggiata sarà possibile diventare un collaboratore scientifico attraverso la piattaforma I-Naturalist e imparare a caricare le proprie osservazioni sul sito. La partecipazione alle escursioni è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione scrivendo a [email protected]. Negli stessi giorni è anche possibile partecipare ad un workshop fotografico organizzato da Natphoto con Andrea Benedetti.

Riccardo Bruni