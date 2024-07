"Discopatia", serata speciale al Barcollo. Trenta anni di carriera e omaggio a Ferretti

Un traguardo da festeggiare e un grande amico da ricordare. Venerdì sarà un giorno particolare per i "Discopatia", gruppo musicale grossetano che con la serata live in programma al "Barcollo", a Marina di Grosseto, brinderà ai trenta anni di carriera e idealmente abbraccerà Ugo Ferretti, l’amico e il sassofonista del gruppo prematuramente scomparso nel 2004.

La prima formazione nasce nel 1994 con Andrea Presacane alle tastiere, il fratello Giampaolo alla voce, David Barbagli alla batteria, Edoardo "Edo" al basso, Gaetano Cretella alla chitarra e Ugo Ferretti al sax, ma il debutto è sotto il nome "Edo e Suoi Nisti" che poi cambierà ne "Il Solito Gruppo", così come avvicendamenti ci saranno nella band. Nel 1999 per la prima volta sulla "carta d’identità" appare il nome Discopatia che oggi propongono Simone Biasini (batteria e voce), Flavio Timpanaro (basso e voce), Paolo Iagnocco (chitarra e voce), Andrea Presacane (tastiere e voce) e Giampaolo Presacane (voce solista).

Nata come cover band dei Simply Red, ha poi arricchito il repertorio abbracciando vari artisti degli anni Settanta e Ottanta, che a volte venivano riproposti con abbigliamento dell’epoca e con vistose parrucche. Le loro serate adesso spaziano dai brani più noti della discodance fino a quelli di gruppi iconici dei due decenni, fra i quali Tears for Fears, Spandau Ballet, Earth Wind & Fire, Stevie Wonder. Ma soprattutto, divertimento: loro mentre suonano si divertono e trasmettono tutta l’allegria a chi li ascolta. E così sarà anche venerdì al Barcollo, trentanni dopo la prima volta e a venti dall’ultima serata con il sax di Ugo Ferretti. Ma che non avrà mai smesso di fare il tifo per loro.