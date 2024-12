Degustazioni di "Panficato"

La valorizzazione della cultura gastronomica gigliese passa dai dolci tradizionali di Natale delle famiglie gigliesi. Il "Panficato" è il dolce tradizionale realizzato utilizzando i fichi dell’isola e arricchito da noci, mandorle, cioccolato e aromi vari. In tempi moderni il panficato è divenuto il dolce simbolo dell’isola e alcune pasticcerie lo producono per soddisfare la richiesta dei turisti incuriositi della sua storia. A Giglio Castello diverse famiglie lo producono ancora in maniera tradizionale, secondo la propria ricetta antica di generazioni, utilizzando per lo più il fico "nerucciolo". La Condotta Slow Food di Isola del Giglio vuole custodire e tramandare questa pratica e salvaguardarla quanto più possibile per non perderne la storia e oggi alle 17 a Giglio Castello, al Pub Bar "Ajo", si terrà una degustazione di "Panficato" realizzato artigianalmente nelle case. Per informazioni contattare Claudio Bossini al numero 327-5322022.