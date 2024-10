Convitto, la Provincia ha acquistato l’immobile per 349mila euro

Dopo un periodo complicato, sul Convitto di Arcidosso è stata trovata una soluzione. Finisce bene la vicenda che aveva visto la struttura oggetto di una procedura fallimentare: nei giorni scorsi la Provincia di Grosseto ha acquistato l’immobile all’asta per 349mila euro, con l’obiettivo di salvare il "convitto" entrando nella piena disponibilità del bene. La Provincia di Grosseto fino al 2022 ha pagato un canone di locazione di 78mila euro all’anno alla proprietà, per garantire l’utilizzo della struttura annessa all’Istituto Professionale Statale di Arcidosso e situata in via Risorgimento 4. Grazie alla sua storica funzione di convitto e più recentemente anche di semiconvitto, nel tempo la struttura residenziale scolastica è diventata sempre più un punto di riferimento per i giovani del territorio e soprattutto per gli studenti e le studentesse che abitano in località lontane o mal collegate, offrendo loro un’opportunità essenziale per il proseguimento degli studi, in un contesto di supporto sia educativo che residenziale. "L’acquisizione del convitto di Arcidosso da parte della Provincia di Grosseto è un passo fondamentale per garantire continuità a un servizio essenziale per gli studenti e le studentesse del nostro territorio" ha affermato Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto. Nel tempo il convitto è stato oggetto di diversi esperimenti di vendita senza successo. A seguito dei pregressi ribassi conseguenti ai precedenti avvisi rimasti deserti, è stato messo nuovamente all’asta ad un valore sensibilmente ridotto rispetto al valore originario: 349mila euro a fronte di 685mila euro. Per il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini ora sarà possibile fare anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Grande soddisfazione anche per Cristiano Palla dirigente scolastico dell’Isis Polo Amiata Ovest.