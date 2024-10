Convegno al Cemivet. Il benessere del cavallo

Sarà una giornata dedicata al cavallo. Nello specifico, al reinserimento nel percorso etologico del cavallo anziano che rispetti la sua tipicità specifica, e se ne parlerà alla giornata di studio intitolata "Il cavallo: benessere, salute e biosicurezza" organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana in collaborazione con il Cemivet che oggi ospiterà i lavori.

In un mondo, quello dei cavalli, che verte sempre più alla visione dei soggetti puledri, i professionisti del settore vogliono mettere in evidenza la salute e benessere del cavallo riformato, ovvero l’animale che dopo l’attività agonistica necessita della cosidetta "pensione" ma ciò non significa scarsa cura ed aspetti da tralasciare.

I destinatari del seminario saranno medici veterinari, biologi e tecnici di laboratorio biomedico affinchè siano esaltati gli obiettivi didattici: alla fine dell’evento i partecipanti avranno acquisito conoscenze sulle principali malattie infettive degli equidi; normativa, epidemiologia, diagnostica; aspetti di benessere e biosicurezza, nonché clinici e gestionali delle principali malattie infettive degli equidi, anche alla luce dei recenti aggiornamenti normativi secondo il Regolamento 2016/429 (Animal Health Law); attività del Centro di Referenza nazionale per le Malattie degli Equini e attività del Cemivet. Saranno dieci i relatori della giornata: il colonnello Salvatore Santone, veterinario e comandante Centro militare veterinario; Daniele Plenteda (tenente colonnello e veterinario del Cemivet); Virginia Paolino (capitano e veterinario del Cemivet); e gli esperti dell’Istituto zooprofilattico Francesco Mariottini, Dario Deni, Maria Teresa Scicluna, Roberto Nardini, Francesca Rosone, Ida Ricci e Cristina Roncoroni. Ci saranno anche i responsabili scientifici Roberto Nardini e Ida Ricci, medici veterinari, e la responsabile organizzativa Patrizia Gradito.

Si parlerà di forme neurologiche e delle cause infettive, delle principali patologie infettive della sfera riproduttiva, delle sindromi anemico emolitiche ad eziologica infettiva ma sarà fatto anche il punto della situazione attuale sul benessere equino.

Maria Vittoria Gaviano