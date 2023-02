Carnevale, la gioia di Melissa: "Un sogno"

Un altro pienone: tra sorrisi, coriandoli, balli e feste. IL Carnevale di Follonica chiude la seconda sfilata dell’edizione della "rinascita" con 5527 biglietti staccati. Questo il numero delle persone che ha deciso di applaudire da vicino i carri fatti dagli otto rioni per la sfilata che si è svolta domenica. Il clou della giornata è stata l’elezione dell reginetta a "Miss Carnevale" che quest’anno è stato ad appannaggio del rione Senzuno: la più bella è dunque Melissa Montagnani. "Non me l’aspettavo assolutamente – ha detto ieri un po’ emozionata – soprattutto dopo quello che è successo al nostro carro": Anche ieri si è esibita sul carro di "Re Carnevale". "Emozioni? Tantissime – ha aggiunto – quando ballo entro nel mio mondo e vivo una situazione di dimensione parallela. Diciamo che mi sono divertita tantissimo. Adesso per le prossime sfilate non so cosa succederà, l’importante è vivere queste emozioni con gioia, spensieratezza, allegria e divertimento". Per la scelta della reginetta che rappresenta la bellezza in gialloverde il Rione Senzuno era andato addirittura a pescare fuori da Follonica: Melissa Montagnani, 19 anni, abita infatti a Riotorto e per la prima volta fa parte del gruppo rionale. "Ho accettato subito di fare la reginetta – spiega Melissa – perché già in passato mia sorella aveva ricoperto lo stesso ruolo all’interno del rione Centro, quindi conoscevo già molto bene l’ambiente e che cosa mi sarei trovata di fronte: quando le ragazze del rione Senzuno mi hanno contattata la scelta è stata rapida perchè alla fine era quello che sognavo da tempo". E sulle note delle musiche di Ritorno al Futuro Melissa ha dimostrato di essere stata la migliore. "E’ stata una settimana impegnativa – ha detto Michele Nannini, presidente del rione Senzuno –. Poi in quei tre minuti davanti al palco il mondo è tornato almeno per un po’ sereno. Grazie Melissa Montagnani, adesso sarà difficile liberarti di noi, Rione Senzuno. E goditi questa fascia di Miss Carnevale 2023, te la meriti tutta. Sei stata sontuosa ed esaltante".