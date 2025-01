Caldaia in via delle Scuole: "Riparazione a breve"

GAVORRANOPer le problematiche che riguardano la caldaia del plesso scolastico di via delle Scuole, nel capoluogo, arriva una precisazione. "Si informa che il componente guasto della caldaia non è più in produzione, motivo per cui è stato temporaneamente installato un pezzo parzialmente compatibile, che non consente però un pieno funzionamento dell’impianto. È quindi necessario – hanno spiegato dal Comune – procedere con la sostituzione completa del blocco bruciatore, intervento che verrà effettuato in questi giorni. Si precisa che i termosifoni sono attualmente accesi, anche se con modalità a intermittenza, per garantire il riscaldamento degli ambienti scolastici".

Intanto la sindaca Stefania Ulvieri ricorda che è stata aperta ed è funzionante la ludoteca comunale dedicata a bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni e offre un luogo sicuro e stimolante dove apprendere, crescere e divertirsi. Il nuovo impianto è stato dislocato in via Matteotti, nell’edificio delle ex Scuole Elementari.

R.P.