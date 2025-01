Bambini schierati in campo tra pallone e tanta solidarietà

CALCIOBellissima esperienza per i bambini dei Leoni di Maremma al Torneo Avis a Follonica, organizzato dal Follonica Gavorrano assieme ai direttivi Avis di zona. Un torneo finalizzato alla sensibilizzazione per la donazione del sangue, che si è tenuto nell’impianto Nicoletti di Follonica. Sul campo hanno partecipato i Pulcini 2015 dei Leoni di Maremma allenati da Flavio Peccianti e il gruppo allenato da Marco Di Fiore e Maurizio Aguirre. Il torneo in casa è stato strutturato con otto squadre, quattro per girone. I bimbi di Aguirre e Di Fiore si sono confrontati con Grosseto, Academy Maremma e Nuova Grosseto nel girone, poi con l’Invictasauro nella seconda fase. Grande miglioramento di tutti sul lato del comportamento, con i piccoli gialloverdi molto felici di partecipare a un torneo come questo. Importante sottolineare quanto sia essenziale agire sul territorio. L’unione tra le Avis e la società UsFG permette di agire nel mondo dello sport e dei giovani, che sono i più sensibili. Un gesto come quello della donazione del sangue necessita di soli 10 minuti di tempo, ma con questi 10 minuti si può salvare una vita. E dai più piccoli il messaggio arriva anche ai genitori, un gesto di amore nei confronti degli altri, ma anche verso se stessi. Ogni volta che si fa una donazione lo stato di salute viene controllato e si ha un monitoraggio importante.