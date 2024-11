Asilo nido, genitori preoccupati: "Quando i cantieri per la nuova sede?"

Ad Arcidosso i genitori dei bambini che frequentano il nido d’infanzia si chiedono quando i piccoli potranno essere trasferiti nei nuovi locali, struttura quest’ultima che dovrà essere costruita di sana pianta e che ancora come denuncia Guendalina Amati, consigliera comunale di minoranza, non ha visto la posa del primo mattone. Lo storico nido d’Infanzia di Arcidosso è stato demolito (grazie a un finanziamento Pnrr potrà essere costruito uno nuovo) e nel frattempo i bambini sono stati trasferiti nella struttura comunale di San Lorenzo. "A che punto sono i lavori"? si domanda Amati che si è fatta anche portavoce dei genitori in consiglio comunale e che ha confezionato un’interrogazione al sindaco. Nell’interrogazione si chiede conto al sindaco anche dello stato dei locali della scuola dell’infanzia dopo che molti genitori avevano denunciato dei problemi. "I genitori dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia – spiega Amati - ripetutamente hanno sollevato lamentele con l’Amministrazione per la salubrità dei luoghi sia durante i lavori di abbattimento della struttura adiacente (asilo nido) sia in seguito alla fine dei lavori". Qualche giorno fa sulla scrivania del sindaco Jacopo Marini è piombata anche una pec da parte di un genitore, in veste di rappresentante: "Per lamentare – spiega Amati - la scarsa azione di manutenzione, il danneggiamento dei pluviali durante i lavori di abbattimento dell’asilo nido che hanno comportato un’infiltrazione dell’acqua all’interno dei locali adibiti alla didattica della scuola dell’infanzia e che rendono quindi l’ambiente insalubre. Altre segnalazioni erano state inviate all’Amministrazione senza ricevere risposta alcuna". Nei primi giorni di novembre l’Amministrazione comunale nelle persone del sindaco, dell’assessore Sabrina Melani, del consigliere Maurizio Ranucci, dell’Ingegnere Savelli è andata a verificare lo stato dei luoghi e adesso Amati chiede: "Quali sono state le motivazioni per le quali l’amministrazione comunale, pur avendo ricevuto innumerevoli segnalazioni, non abbia mai dato risposte ai genitori preoccupati – domanda Amati - della situazione della Scuola dell’Infanzia. Qual è il risultato dopo la visita in loco da parte degli amministratori, dei tecnici comunali e non solo di questi ultimi". Infine Amati chiede se saranno eseguiti dei lavori alla scuola dell’infanzia e quando.