Tenta di appiccare il fuoco nell’area verde, donna arrestata dai carabinieri

Follonica (Grosseto), 12 agosto 2024 – I carabinieri l’hanno sorpresa mentre stava tentando di darsi alla fuga dopo aver appiccato il fuoco in un’area verde in località Campo Cangino, nei pressi di Follonica. A bordo dell’auto aveva alcuni accendini e una tanica di liquido infiammabile.

A finire nei guai è stata una donna ed il fatto è accaduto nella serata del 10 agosto. L’incendio è stato subito spento grazie all'intervento di alcuni residenti della zona. L'area interessata dal rogo, del resto, è risultata essere a una decina di metri da alcune abitazioni, e per questo potenzialmente molto pericoloso. La donna è stata arrestata.

Le indagini nei suoi confronti proseguono: non si esclude che la stessa donna possa avere responsabilità per ulteriori 5 incendi, verificatisi tra luglio e agosto nei territori di Follonica e Scarlino, che per modalità di esecuzione sono apparsi analoghi a quello sventato il 10 agosto.