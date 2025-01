Alessandra. Il ballo e tante passioni

E’ Alessandra Macii la reginetta del Rione Capannino 2025. Incarna creatività ed entusiasmo in ogni suo progetto. Laureata in lingue straniere, è Wedding Planner e insieme al marito gestisce un piccolo resort di famiglia. Follonichese con origini Gavorranesi, è madre di due bambine e da poco ha deciso di riprendere la recitazione. Quando il rione Capannino l’ha contattata per il Carnevale, pensava le fosse richiesto di mettere a disposizione le sue abilità organizzative. Scoprire che volevano vederla come reginetta è stato emozionante. "Perché no? Il Carnevale è arte, danza, teatro, spettacolo. Racchiude le mie passioni e anima il mio estro più che mai" ha detto. Oltre che contribuire all’ideazione del carro, ha disegnato personalmente il suo abito e ha deciso di cucirlo con le sue mani: "Non c’è niente di più gratificante ed emozionante di dare forma all’immaginazione con le proprie mani" Si sente onorata di aver ricevuto tanta fiducia e possibilità di espressione. Fuori dalla scena, Alessandra, 37 anni, è una donna solare, che affronta ogni sfida con determinazione e un sorriso contagioso. Le sue passioni artistiche trovano un’eco naturale nel Carnevale. E quando non è immersa nel suo mondo artistico o professionale, sarà possibile trovarla tra le onde con il surf o tra i fuoripista con lo snowboard, un’altra testimonianza del suo spirito dinamico e avventuroso.