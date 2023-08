Tutti i ripescaggi

Il Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd ha ufficializzato alcuni ripescaggi, in Prima e Seconda Categoria, a completamento organici a seguito di rinunce e mancate iscrizioni. Lampo, Malmantile, Montiano e Pergine hanno rinunciato a iscriversi alla Prima Categoria e aprono la possibilità di ripescaggio a Mulazzo, Atletico Piancastagnaio, Livorno 9 e Manciano. Da precisare che il Malmantile e il Montiano parteciperanno al campionato Juniores organizzato dalla Delegazioni provinciali, mentre il Lampo rinuncia alla Prima per iscriversi alla Seconda categoria.

In Seconda Categoria mancata iscrizione di Etruschi Livorno , Lammari e Pieve San Paolo, Spedalino Le Querci e Vagli per inattività. Ammesse in Seconda categoria le squadre fiorentine del Duccio Dini e del Firenze City, insieme a Castiglionese, Fulgor Castelfranco, Sporting Camaiore, Ospedalieri, Rapolano Terme, Piazza 55, San Vitale Candia, Stagno e Tuscar.

Saranno resi noti dal Comitato Figc-Lnd sabato 12 agosto i gironi dei campionati di Eccellenza, Promozione, Prima categoria e Seconda categoria, oltre al programma della Coppa Italia e Toscana (inizio il 3 settembre). Saranno inoltre ufficializzati i gironi dei campionati giovanili regionali Juniores, Allievi, Allievi B, Giovanissimi.

Da ricordare le date di inizio della prossima stagione del calcio dilettanti in Toscana: si parte con la Coppa domenica 3 settembre che vedrà in campo Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria. Dal weekend successivo, domenica 10 settembre al via il campionato di Eccellenza e si disputerà la seconda giornata delle Coppe. Domenica 17 settembre inizieranno i campionati di Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria. Gli Juniores regionali élite al via sabato 9 settembre, i gironi regionali da sabato 16 settembre.

F. Que.