Trofeo Oltrarno, in arrivo la 37esima edizione

Firenze, 31 gennaio 2024 – Il 37° Trofeo Oltrarno prenderà il via il prossimo 4 febbraio con la sua base logistica presso il Circolo Vie Nuove, situato sul Viale Giannotti nel quartiere Oltrarno.

La competizione gode di grande popolarità tra i podisti, registrando quasi 700 partecipanti nella precedente edizione. Saranno proposti tre percorsi: il classico competitivo di 14 km e distanze ridotte di 8 km e 4 km per i non competitivi. Il percorso, sebbene affascinante e panoramico, si presenta come una sfida da presidiare, come spiegato dal presidente del circolo, Sergio Carini. Oltre 50 persone sono necessarie per garantire la sicurezza in gara, con il supporto della Misericordia di Badia a Ripoli e membri di altre società che condividono stima e apprezzamento per l'evento.

Il Circolo Vie Nuove mette a disposizione i propri locali come spogliatoio e i bagni, mentre al termine della gara vengono offerti oltre 50 kg di pasta a tutti i partecipanti. Lungo il percorso, sono previsti due punti di ristoro, un impegno doppio per i dinamici 70 soci del circolo, i quali hanno lo sport e la solidarietà nel loro DNA. I proventi dell'evento saranno devoluti all'AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) e alla ETS Regalami un Sorriso, che offre servizi fotografici da oltre 20 anni. Un sentito ringraziamento è rivolto alla Regione, alla Città Metropolitana e al Comune di Firenze per il loro contributo attivo.