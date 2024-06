Firenze, correre e aiutare chi soffre: la staffetta al Parco del Mensola

Firenze, 6 giugno 2024 – L’appuntamento è al Parco del Mensola dalle 19 di giovedì 20 giugno. Qui si corre una staffetta per beneficenza, la Mensola Charity Relay. E’ possibile iscriversi online e fare doppiamente del bene: per sé stessi, con una serata di sport e allegria. E per gli altri.

Tutto il ricavato andrà in beneficenza. Tra gli organizzatori, Firenze Social Run Asd, che allestisce manifestazioni di running appunto in chiave benefica e le Pink Ambassador di Firenze. La quota di iscrizione per una squadra di tre atleti o atlete è di 24 euro.

La quota di iscrizione singola è invece di 9 euro. Gli atleti o le atlete singoli verranno abbinati per formare squadre di tre atleti. Per partecipare serve il certificato medico sportivo per attività agonistica “atletica leggera”.

La quota comprende pettorale di gara, assistenza sanitaria, ristoro di liquidi in zona cambio/partenza/arrivo e ristoro finale post gara. Il ricavato verrà devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca sui tumori femminili e a “un gancio al Parkinson”